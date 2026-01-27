Видео
Главная Новости дня В Запорожье подросток устроил стрельбу — детали от полиции

В Запорожье подросток устроил стрельбу — детали от полиции

Дата публикации 27 января 2026 12:49
Стрельба в Запорожье 27 января — подросток ранил сам себя
Срочная новость

В Запорожье подросток устроил стрельбу из огнестрельного оружия во дворе многоквартирного дома и произвел несколько выстрелов в воздух. Однако по собственной неосторожности он упал и еще одним выстрелом ранил сам себя.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Запорожской области 27 января.

Читайте также:

Стрельба в Запорожье 27 января

Правоохранители рассказали, что подросток 2010 года рождения открыл огонь возле многоквартирного дома и произвел несколько выстрелов в воздух. После чего по собственной неосторожности он упал и еще одним выстрелом ранил себя. Сейчас его госпитализировали в больницу.

Новость дополняется....

оружие подростки стрельба Запорожье ранение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
