Стрельба в Запорожье 27 января — подросток ранил сам себя

Срочная новость

В Запорожье подросток устроил стрельбу из огнестрельного оружия во дворе многоквартирного дома и произвел несколько выстрелов в воздух. Однако по собственной неосторожности он упал и еще одним выстрелом ранил сам себя.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Запорожской области 27 января.

Реклама

Читайте также:

Стрельба в Запорожье 27 января

Правоохранители рассказали, что подросток 2010 года рождения открыл огонь возле многоквартирного дома и произвел несколько выстрелов в воздух. После чего по собственной неосторожности он упал и еще одним выстрелом ранил себя. Сейчас его госпитализировали в больницу.

Новость дополняется....