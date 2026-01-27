Стрельба в Запорожье 27 января — подросток ранил сам себя

В Запорожье подросток устроил стрельбу — детали от полиции
Дата публикации 27 января 2026 12:49
В Запорожье подросток устроил стрельбу из огнестрельного оружия во дворе многоквартирного дома и произвел несколько выстрелов в воздух. Однако по собственной неосторожности он упал и еще одним выстрелом ранил сам себя.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Запорожской области 27 января.
Правоохранители рассказали, что подросток 2010 года рождения открыл огонь возле многоквартирного дома и произвел несколько выстрелов в воздух. После чего по собственной неосторожности он упал и еще одним выстрелом ранил себя. Сейчас его госпитализировали в больницу.
