Стрельба в школе в Канаде — женщина убила девять человек

В Тамблер-Ридж, Канада, произошла стрельба в школе. В результате инцидента погибли десять человек, среди которых вероятная нападающая, которая покончила жизнь самоубийством.

Об этом сообщает CBC News в среду, 11 февраля, передает Новини.LIVE.

Стрельба в Канаде

Шесть человек нашли мертвыми в помещении средней школы Tumbler Ridge Secondary School. Кроме того, одна жертва погибла по дороге в больницу.

Тела еще двух человек правоохранители обнаружили в одном из жилых домов. По данным следствия, помещение связано со стрельбой.

Нападающую обнаружили без признаков жизни в помещении школы. В полиции сообщили, что причиной ее смерти стали нанесенные себе телесные повреждения.

В экстренном сообщении, которое присылали жителям города на мобильные телефоны во время стрельбы, речь шла о подозреваемой — женщине с каштановыми волосами, одетой в платье.

Двух раненых в критическом состоянии доставили в больницу. Известно, что еще 25 человек находятся под наблюдением медиков.

Правоохранители продолжают проверять здания, чтобы установить, нет ли других пострадавших или лиц, причастных к преступлению.

