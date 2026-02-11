Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Канаде женщина устроила стрельбу в школе — много погибших

В Канаде женщина устроила стрельбу в школе — много погибших

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 08:00
Стрельба в школе в Канаде — женщина убила девять человек
Стрельба в Канаде. Фото: CBC

В Тамблер-Ридж, Канада, произошла стрельба в школе. В результате инцидента погибли десять человек, среди которых вероятная нападающая, которая покончила жизнь самоубийством.

Об этом сообщает CBC News в среду, 11 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Стрельба в Канаде

Шесть человек нашли мертвыми в помещении средней школы Tumbler Ridge Secondary School. Кроме того, одна жертва погибла по дороге в больницу.

Тела еще двух человек правоохранители обнаружили в одном из жилых домов. По данным следствия, помещение связано со стрельбой.

Нападающую обнаружили без признаков жизни в помещении школы. В полиции сообщили, что причиной ее смерти стали нанесенные себе телесные повреждения.

В экстренном сообщении, которое присылали жителям города на мобильные телефоны во время стрельбы, речь шла о подозреваемой — женщине с каштановыми волосами, одетой в платье.

Двух раненых в критическом состоянии доставили в больницу. Известно, что еще 25 человек находятся под наблюдением медиков.

Правоохранители продолжают проверять здания, чтобы установить, нет ли других пострадавших или лиц, причастных к преступлению.

Напомним, 30 января во Львовской области пьяный мужчина устроил стрельбу в кафе. Правоохранители задержали фигуранта.

А 27 января в Запорожье подросток устроил стрельбу во дворе многоквартирного дома.

Канада убийство стрельба полиция школа
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации