Україна
У Німеччині затримали ймовірного вбивцю Портнова

У Німеччині затримали ймовірного вбивцю Портнова

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 18:59
У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова
Андрій Портнов. Фото: УНІАН

У Німеччині правоохоронці затримали ймовірного вбивцю Андрія Портнова. Йдеться про колишнього радника президента-втікача Віктора Януковича та юриста.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Іспанії у середу, 25 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Затримання ймовірного вбивці Андрія Портнова

"Завдяки розслідуванню, проведеному агентами Національної поліції Іспанії, у Хайнсберзі, Німеччина, було заарештовано ймовірного винуватця вбивства громадянина України А.П., яке сталося 21 травня 2025 року біля школи в Посуело-де-Аларкон, Мадрид", — йдеться у повідомленні.

Розслідування встановило, що затриманий стріляв біля входу до школи. 

Для проведення обшуку в помешканні підозрюваного було оформлено європейський ордер на арешт та  ордер на розслідування.

Слідство триває, щоб повністю встановити всі обставини справи.

Що відомо про Андрія Портнова

Народився 27 жовтня 1973 року в Луганську. У 2006 році він став народним депутатом від "Блоку Юлії Тимошенко", а в 2008 році — заступником голови фракції "БЮТ". 

Був першим заступником голови адміністрації президента України часів Януковича у 2011-2014 роках. Підозрювався в участі у розробці "диктаторських законів" 16 січня 2014 року, але підтверджував причетність лише до одного.

Андрій Портнов
Андрій Портнов у ВРУ в 2013 році. Фото: УНІАН

Після цього він покинув Україну та деякий час проживав у Росії, а згодом переїхав до Європи. Там ЄС ввів проти нього санкції, але вже через рік Портнова виключили зі списку. У 2018 році Служба безпеки України порушила проти нього справу про держзраду, проте пізніше її закрили.

У 2019 році повернувся до України, але після початку великої війни виїхав до ЄС.

Що передувало

У передмісті Мадрида 21 травня 2025 року вбили Андрія Портнова, в якого вистрілили щонайменше пʼять разів. Інцидент сталося біля елітного освітнього закладу Colegio Americano. За даними ЗМІ, у цей час він вів своїх дітей до школи

У мережі публікували перші кадри з місця стрілянини. Повідомлялося, що причиною вбивства може бути боргова проблема.

Водночас колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун висловлював думку, що до вбивства Портнова може бути причетна Росія.

Також відомо, що незадовго до вбивства Портнов переміщував свої активи, аби уникнути конфіскації.

Німеччина вбивство стрілянина поліція Україна Андрій Портнов
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
