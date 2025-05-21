Андрій Портнов — що відомо про колишнього українського політика

Колишній український політик Андрій Портнов. Фото: УНІАН

В іспанському Мадриді 21 травня вбили колишнього українського політика Андрія Портнова. Кілька невідомих нападників скоїли стрілянину біля школи в елітному районі міста Посуело.

Новини.LIVE розповість, що відомо про Андрія Портнова та які посади він обіймав.

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Що відомо про Андрія Портнова

Андрій Портнова народився 27 жовтня 1973 року в Луганську. У 2006 році він став народним депутатом від "Блоку Юлії Тимошенко". А вже 2008 року став заступником голови фракції "БЮТ".

Політик також був першим заступником голови адміністрації президента України часів Віктора Януковича у 2011-2014 роках.

Віктор Янукович та Андрій Портнов. Фото: Укрінформ

Після цього він виїхав з України в Росію та деякий час там жив. Однак незадовго поїхав до Європи, де Євросоюз запровадив проти нього санкції, але ненадовго, вже через рік Портнова виключили зі списку.

Служба безпеки України 2018 року порушила справу проти експолітика про держзраду, але згодом її було закрито.

В Європі він пробув до 2019 року і тоді повернувся в Україну, але після початку повномасштабного вторгнення РФ, влітку 2022 року, він знов поїхав до ЄС.

Також відомо, що 2021 року на Андрія Портнова наклали санкції США.

Вбивство Андрія Портнова

Нагадаємо, 21 травня у Мадриді трапилася стрілянина. Як з'ясувалося, вбили експолітика Андрія Портнова.

Цю інформацію підтвердили в Силах безпеки. Відомо, що у Портнова стріляли щонайменше п'ять разів.

Незадовго ЗМІ дізналися перші подробиці вбивства українського колишнього політика та показали кадри з місця події.

Крім того, нападників бачили свідки, які описали їхній зовнішній вигляд та прикмети.