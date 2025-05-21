Андрій Портнов — свідки описали стрільця, який вбив політика

Ексрадник Віктора Януковича Андрій Портнов. Фото: УНІАН

Під час стрілянини у Мадриді 21 травня, коли вбили колишнього українського політика Андрія Портнова, свідки бачили зловмисника. Вони описали нападника.

Про це повідомляє El País.

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Опис вбивці Андрія Портнова

Видання повідомляє, що свідки бачили одного з нападників, який стріляв в Андрія Портнова. За їхніми даними, це був високий та худорлявий чоловік, одягнений в чорний одяг, з помаранчевою сумкою.

Нападники здійснили щонайменше п’ять пострілів, три з яких влучили в ціль, включаючи смертельний постріл у голову.

Нагадаємо, 21 травня у Мадриді вбили колишнього українського політика Андрія Портнова. У цей час він вів своїх дітей до школи.

Незадовго цю інформацію підтвердили у Силах безпеки України, але причин не називають.

Водночас ЗМІ дізнались перші подробиці вбивства та показали перші кадри з місця стрілянини.