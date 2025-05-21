Андрій Портнов — свідки описали стрільця, який вбив політика

Свідки описали стрільця, який вбив Портнова — деталі
Під час стрілянини у Мадриді 21 травня, коли вбили колишнього українського політика Андрія Портнова, свідки бачили зловмисника. Вони описали нападника.
Про це повідомляє El País.
Опис вбивці Андрія Портнова
Видання повідомляє, що свідки бачили одного з нападників, який стріляв в Андрія Портнова. За їхніми даними, це був високий та худорлявий чоловік, одягнений в чорний одяг, з помаранчевою сумкою.
Нападники здійснили щонайменше п’ять пострілів, три з яких влучили в ціль, включаючи смертельний постріл у голову.
Нагадаємо, 21 травня у Мадриді вбили колишнього українського політика Андрія Портнова. У цей час він вів своїх дітей до школи.
Незадовго цю інформацію підтвердили у Силах безпеки України, але причин не називають.
Водночас ЗМІ дізнались перші подробиці вбивства та показали перші кадри з місця стрілянини.
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