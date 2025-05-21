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Відомого українського політика вбили в Іспанії, — Reuters

21 травня 2025 12:39
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Андрій Портнов застрелений в Іспанії — що відомо
Андрій Портнов. Фото: УкрРудПром
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У середу, 21 травня, в Мадриді невідомий озброєний чоловік застрелив колишнього українського політика Андрія Портнова. Вбивство сталося біля воріт Американської школи в заможному районі іспанської столиці.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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За даними ЗМІ, поліція отримала повідомлення про стрілянину о 9:15 ранку (10:15 за Києвом). Проте особу жертви в поліції публічно не називали.

Служба екстреної допомоги SUMMA 112 підтвердила смерть чоловіка внаслідок травм, несумісних з життям, отриманих внаслідок кількох вогнепальних поранень. Зокрема, чотири постріли в область грудей та один у голову.

Зазначимо, що Портнов був старшим помічником колишнього президента України Віктора Януковича.

Раніше ми писали, що у Мексиці застрелили кандидатку в мери міста Тексістепек Єсенію Лару Гутьєррес під час прямого ефіра.

Також ми повідомляли, що Служба безпеки України запобігла вбивству українського активіста та волонтера Сергія Стерненка.

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