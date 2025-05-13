У Мексиці застрелили кандидатку в мери — що відомо

Єсенія Лара Гутьєррес. Фото: Facebook/Yesenia Lara Gutiérrez

У Мексиці у неділю, 11 травня, застрелили кандидатку в мери міста Тексістепек Єсенію Лару Гутьєррес. Це сталося в прямому ефірі з передвиборчого мітингу.

Про це пише CNN.

Реклама

Читайте також:

Вбивство кандидатки в мери

На прямій трансляції було видно, як Гутьєррес вітається з мешканцями у штаті Веракрус, проходячи вулицями в оточенні її прихильників.

Натовп усміхався і скандував, а згодом за кадром пролунали близько 20 пострілів.

За даними генерального прокурора мексиканського штату, внаслідок стрілянини загинули чотири людини, серед яких кандидатка в мери. Також троє людей поранених.

Президентка країни Клаудія Шейнбаум під час ранкової пресконференції 12 травня повідомила, що наразі немає жодної інформації про мотив вбивства. Наразі триває розслідування.

Видання пише, що напади на політичних кандидатів є поширеним явищем під час виборчих циклів у Мексиці.

Нагадаємо, у квітні президент США Дональд Трамп посилив контроль над територіями поблизу кордону з Мексикою.

Також у Пентагоні заявляли про розгортання військ на південному заході, що на кордоні з Мексикою.

Реклама