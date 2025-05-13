В Мексике застрелили кандидата в мэры - что известно

Есения Лара Гутьеррес. Фото: Facebook/Yesenia Lara Gutiérrez

В Мексике в воскресенье, 11 мая, застрелили кандидата в мэры города Тексистепек Есению Лару Гутьеррес. Это произошло в прямом эфире с предвыборного митинга.

Об этом пишет CNN.

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Убийство кандидата в мэры

На прямой трансляции было видно, как Гутьеррес здоровается с жителями в штате Веракрус, проходя по улицам в окружении ее сторонников.

Толпа улыбалась и скандировала, а затем за кадром раздались около 20 выстрелов.

По данным генерального прокурора мексиканского штата, в результате стрельбы погибли четыре человека, среди которых кандидат в мэры. Также три человека ранены.

Президент страны Клаудия Шейнбаум во время утренней пресс-конференции 12 мая сообщила, что пока нет никакой информации о мотиве убийства. Сейчас продолжается расследование.

Издание пишет, что нападения на политических кандидатов является распространенным явлением во время избирательных циклов в Мексике.

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп усилил контроль над территориями вблизи границы с Мексикой.

Также в Пентагоне заявляли о развертывании войск на юго-западе, что на границе с Мексикой.

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