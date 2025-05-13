В Мексике застрелили кандидата в мэры - что известно

В Мексике застрелили кандидата в мэры во время прямого эфира
В Мексике в воскресенье, 11 мая, застрелили кандидата в мэры города Тексистепек Есению Лару Гутьеррес. Это произошло в прямом эфире с предвыборного митинга.
Об этом пишет CNN.
Убийство кандидата в мэры
На прямой трансляции было видно, как Гутьеррес здоровается с жителями в штате Веракрус, проходя по улицам в окружении ее сторонников.
Толпа улыбалась и скандировала, а затем за кадром раздались около 20 выстрелов.
По данным генерального прокурора мексиканского штата, в результате стрельбы погибли четыре человека, среди которых кандидат в мэры. Также три человека ранены.
Президент страны Клаудия Шейнбаум во время утренней пресс-конференции 12 мая сообщила, что пока нет никакой информации о мотиве убийства. Сейчас продолжается расследование.
Издание пишет, что нападения на политических кандидатов является распространенным явлением во время избирательных циклов в Мексике.
Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп усилил контроль над территориями вблизи границы с Мексикой.
Также в Пентагоне заявляли о развертывании войск на юго-западе, что на границе с Мексикой.
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