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Пентагон відправить групу військових до кордону з Мексикою

2 березня 2025 12:49
Євгенія Брюховецька - редактор
Пентагон розгортає військових на кордоні з Мексикою
Військові США. Фото: Пентагон
Євгенія Брюховецька - редактор

Міністерство оборони США розгортає групу своїх військових на південному заході. Метою цього є посилення захисту кордону з Мексикою.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

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Пентагон розгортає бригадну бойову групу "Страйкер" і батальйон авіації загальної підтримки на південно-західному кордоні в межах виконання директиви президента США Дональда Трампа щодо посилення військової підтримки в охороні американо-мексиканського кордону.

"Підрозділи, оснащені колісними транспортними засобами і засобами повітряного базування, мають посилити прикордонні операції протягом найближчих тижнів", — зазначив секретар міноборони країни Шон Парнелл.

Кожна бригадна бойова група — це механізована піхотна група чисельністю близько 4400 солдатів, а авіаційний батальйон загальної підтримки налічує близько 650 військових і включає авіацію для посилення оперативного охоплення та підтримки.

Парнелл уточнив, що ці сили прибудуть до кордону з Мексикою найближчими тижнями.

Раніше новий очільник Пентагону Піт Гегсет під час розмови з вищим військовим керівництвом Мексики пригрозив країні війною. 

Також ми писали, що після інавгурації Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан на кордоні з Мексикою. 

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