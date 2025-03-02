Пентагон разворачивает военных на границе с Мексикой

Военные США. Фото: Пентагон

Министерство обороны США разворачивает группу своих военных на юго-западе. Целью этого является усиление защиты границы с Мексикой.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

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Усиление границы с Мексикой

Пентагон разворачивает бригадную боевую группу "Страйкер" и батальон авиации общей поддержки на юго-западной границе в рамках выполнения директивы президента США Дональда Трампа по усилению военной поддержки в охране американо-мексиканской границы.

"Подразделения, оснащенные колесными транспортными средствами и средствами воздушного базирования, должны усилить пограничные операции в течение ближайших недель", — отметил секретарь минобороны страны Шон Парнелл.

Каждая бригадная боевая группа — это механизированная пехотная группа численностью около 4400 солдат, а авиационный батальон общей поддержки насчитывает около 650 военных и включает авиацию для усиления оперативного охвата и поддержки.

Парнелл уточнил, что эти силы прибудут к границе с Мексикой в ближайшие недели.

Ранее новый глава Пентагона Пит Гегсет во время разговора с высшим военным руководством Мексики пригрозил стране войной.

Также мы писали, что после инаугурации Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой.