США можуть розпочати військові дії проти Мексики – заява Гегсета

Американський військовослужбовець стоїть біля ділянки прикордонної стіни між США та Мексикою. Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo

Новообраний міністр оборони США Піт Гегсет у своїй розмові з вищим військовим керівництвом Мексики, яке відбулося вперше, озвучив жорстке попередження. За його словами, якщо мексиканська влада не вживе рішучих заходів проти змови між урядом країни та наркокартелями, американські військові готові діяти самостійно.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Читайте також:

Відносини між США та Мексикою значно напружились

Джерела розповіли журналістам, що мексиканські високопосадовці були шоковані такими заявами, сприйнявши їх як натяк на можливу військову операцію США на території їхньої країни.

Якщо Мексика не зможе продемонструвати суттєвий прогрес, Трамп має намір увести 25% мита на мексиканські товари вже з 4 березня. Окрім того, санкції торкнуться Канади та Китаю. Президент Мексики Клаудія Шейнбаум висловила надію, що за три дні сторонам вдасться досягти компромісу.

Попри те, що мексиканська влада вже передала США 29 лідерів наркокартелів та направила 10 тисяч військових на охорону кордону, Вашингтон вимагає нових заходів.

Джерела додали, що під час зустрічей у Вашингтоні мексиканські представники звітували перед американськими колегами, зокрема Гегсетом, про дії щодо боротьби з обігом фентанілу. Державний департамент США назвав ці зустрічі "новим етапом двосторонньої співпраці у сфері безпеки".

Реакція влади та військових у Мексиці

Можливі військові дії викликали паніку серед мексиканських генералів, які пам’ятають про історичні конфлікти між країнами, зокрема мексикансько-американську війну 1846 року.

Учасники обговорень дійшли висновку, що військове втручання США в Мексику призведе до серйозних наслідків, зокрема загострення економічних проблем та розриву двосторонніх торгівельних зв’язків, закриття кордонів, зростання рівня насильства та виникнення масових протестів у США та Мексиці. Крім того, це може підірвати співпрацю у сфері боротьби із наркотиками.

Того ж дня два десятки американських конгресменів опублікували резолюцію, що засуджує будь-які військові дії США в Мексиці без згоди Конгресу та мексиканської влади. У документі наголошується, що будь-яке силове втручання може призвести до серйозних політичних та економічних наслідків для обох країн.

Нагадаємо, наприкінці січня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан на кордоні з Мексикою.

А місяць тому Дональд Трамп заявив, що запровадить мита проти Мексики, Китаю та Канади.