США могут начать военные действия против Мексики — заявление Гегсета

Американский военнослужащий стоит возле участка пограничной стены между США и Мексикой. Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo

Новоизбранный министр обороны США Пит Гегсет в своем разговоре с высшим военным руководством Мексики, которое состоялось впервые, озвучил жесткое предупреждение. По его словам, если мексиканские власти не примут решительных мер против сговора между правительством страны и наркокартелями, американские военные готовы действовать самостоятельно.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Источники рассказали журналистам, что мексиканские чиновники были шокированы такими заявлениями, восприняв их как намек на возможную военную операцию США на территории их страны.

Если Мексика не сможет продемонстрировать существенный прогресс, Трамп намерен ввести 25% пошлины на мексиканские товары уже с 4 марта. Кроме того, санкции коснутся Канады и Китая. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила надежду, что за три дня сторонам удастся достичь компромисса.

Несмотря на то, что мексиканские власти уже передали США 29 лидеров наркокартелей и направили 10 тысяч военных на охрану границы, Вашингтон требует новых мер.

Источники добавили, что во время встреч в Вашингтоне мексиканские представители отчитывались перед американскими коллегами, в частности Гегсетом, о действиях по борьбе с оборотом фентанила. Государственный департамент США назвал эти встречи "новым этапом двустороннего сотрудничества в сфере безопасности".

Реакция властей и военных в Мексике

Возможные военные действия вызвали панику среди мексиканских генералов, которые помнят об исторических конфликтах между странами, в частности мексиканско-американскую войну 1846 года.

Участники обсуждений пришли к выводу, что военное вмешательство США в Мексику приведет к серьезным последствиям, в частности обострению экономических проблем и разрыву двусторонних торговых связей, закрытию границ, росту уровня насилия и возникновению массовых протестов в США и Мексике. Кроме того, это может подорвать сотрудничество в сфере борьбы с наркотиками.

В тот же день два десятка американских конгрессменов опубликовали резолюцию, осуждающую любые военные действия США в Мексике без согласия Конгресса и мексиканских властей. В документе отмечается, что любое силовое вмешательство может привести к серьезным политическим и экономическим последствиям для обеих стран.

Напомним, в конце января Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой.

А месяц назад Дональд Трамп заявил, что введет пошлины против Мексики, Китая и Канады.