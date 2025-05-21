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У мережі показали перші кадри з місця вбивства Портнова

21 травня 2025 13:04
Карина Приходько - Редактор
Андрій Портнов — перші кадри з місця вбивства
Колишній український політик Андрій Портнов. Фото: УНІАН
Карина Приходько - Редактор

Колишнього українського політика Андрія Портнова 21 травня вбили в Іспанії. У мережі вже з'явилися перші кадри з місця стрілянини.

Відповідні фото опублікувало видання El Pais.

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Вбивство Андрія Портнова

Видання повідомляє, що зранку 21 травня у Портнова вистрілили п'ять разів. За даними поліції, до злочину можуть бути причетні дві або три особи, але наразі затриманих немає. 

Вбивство Андрія Портнова 21 травня
Місце вбивства Андрія Портнова. Фото: El Pais

Конкретніших деталей наразі нема, але причиною вбивства попередньо вважають, боргову проблему. 

Нагадаємо, 21 травня у Мадриді вбили Андрія Портнова, коли він вів до школи своїх дітей.

Незадовго цю інформацію підтвердили у Силах безпеки, а ЗМІ дізналися перші подробиці стрілянини. 

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