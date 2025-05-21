Андрій Портнов — перші кадри з місця вбивства

У мережі показали перші кадри з місця вбивства Портнова
Колишнього українського політика Андрія Портнова 21 травня вбили в Іспанії. У мережі вже з'явилися перші кадри з місця стрілянини.
Відповідні фото опублікувало видання El Pais.
Вбивство Андрія Портнова
Видання повідомляє, що зранку 21 травня у Портнова вистрілили п'ять разів. За даними поліції, до злочину можуть бути причетні дві або три особи, але наразі затриманих немає.
Конкретніших деталей наразі нема, але причиною вбивства попередньо вважають, боргову проблему.
Нагадаємо, 21 травня у Мадриді вбили Андрія Портнова, коли він вів до школи своїх дітей.
Незадовго цю інформацію підтвердили у Силах безпеки, а ЗМІ дізналися перші подробиці стрілянини.
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