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В сети показали первые кадры с места убийства Портнова

21 мая 2025 13:04
Карина Приходько - Редактор
Андрей Портнов — первые кадры с места убийства
Бывший украинский политик Андрей Портнов. Фото: УНИАН
Карина Приходько - Редактор

Бывшего украинского политика Андрея Портнова 21 мая убили в Испании. В сети уже появились первые кадры с места стрельбы.

Соответствующие фото опубликовало издание El Pais.

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Издание сообщает, что утром 21 мая в Портнова выстрелили пять раз. По данным полиции, к преступлению могут быть причастны два или три человека, но пока задержанных нет.

Вбивство Андрія Портнова 21 травня
Место убийства Андрея Портнова. Фото: El Pais

Более конкретных деталей пока нет, но причиной убийства предварительно считают, долговую проблему.

Напомним, 21 мая в Мадриде убили Андрея Портнова, когда он вел в школу своих детей.

Незадолго эту информацию подтвердили в Силах безопасности, а СМИ узнали первые подробности стрельбы.

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