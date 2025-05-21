Андрей Портнов — первые кадры с места убийства

В сети показали первые кадры с места убийства Портнова
Бывшего украинского политика Андрея Портнова 21 мая убили в Испании. В сети уже появились первые кадры с места стрельбы.
Соответствующие фото опубликовало издание El Pais.
Убийство Андрея Портнова
Издание сообщает, что утром 21 мая в Портнова выстрелили пять раз. По данным полиции, к преступлению могут быть причастны два или три человека, но пока задержанных нет.
Более конкретных деталей пока нет, но причиной убийства предварительно считают, долговую проблему.
Напомним, 21 мая в Мадриде убили Андрея Портнова, когда он вел в школу своих детей.
Незадолго эту информацию подтвердили в Силах безопасности, а СМИ узнали первые подробности стрельбы.
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