Андрій Портнов — вбивство політика підтвердили в Силах безпеки

У Силах безпеки підтвердили вбивство Портнова
У Силах безпеки підтвердили вбивство колишнього українського політика Андрія Портнова у Мадриді 21 травня. Він дістав чотири вогнепальні поранення в груди й одне - в голову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах безпеки.
Вбивство Андрія Портнова 21 травня
Зранку 21 травня біля елітної школи в Мадриді (Іспанія) сталася стрілянина. Як з'ясувалося, вбили колишнього українського політика Андрія Портнова. За даними ЗМІ, в цей час він вів своїх дітей до навчального закладу.
Наразі поліція проводить розслідування і поки ніякі деталі не розповідали.
Нагадаємо, 21 травня в іспанській столиці трапилася стрілянина, внаслідок якої вбили ексрадника колишнього президента Віктора Януковича.
ЗМІ дізналися перші подробиці вбивства Андрія Портнова. До злочину можуть бути причетні дві або три люди.
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