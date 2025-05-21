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У Силах безпеки підтвердили вбивство Портнова

21 травня 2025 12:51
Карина Приходько - Редактор
Андрій Портнов — вбивство політика підтвердили в Силах безпеки
Колишній український політик Андрій Портнов. Фото: Facebook
Карина Приходько - Редактор

У Силах безпеки підтвердили вбивство колишнього українського політика Андрія Портнова у Мадриді 21 травня. Він дістав чотири вогнепальні поранення в груди й одне - в голову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах безпеки. 

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Вбивство Андрія Портнова 21 травня

Зранку 21 травня біля елітної школи в Мадриді (Іспанія) сталася стрілянина. Як з'ясувалося, вбили колишнього українського політика Андрія Портнова. За даними ЗМІ, в цей час він вів своїх дітей до навчального закладу. 

Наразі поліція проводить розслідування і поки ніякі деталі не розповідали.

Нагадаємо, 21 травня в іспанській столиці трапилася стрілянина, внаслідок якої вбили ексрадника колишнього президента Віктора Януковича. 

ЗМІ дізналися перші подробиці вбивства Андрія Портнова. До злочину можуть бути причетні дві або три люди.

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