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В Силах безопасности подтвердили убийство Портнова

21 мая 2025 12:51
Карина Приходько - Редактор
Андрей Портнов — убийство политика подтвердили в Силах безопасности
Бывший украинский политик Андрей Портнов. Фото: Facebook
Карина Приходько - Редактор

В Силах безопасности подтвердили убийство бывшего украинского политика Андрея Портнова в Мадриде 21 мая. Он получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно в голову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах безопасности.

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Убийство Андрея Портнова 21 мая

Утром 21 мая возле элитной школы в Мадриде (Испания) произошла стрельба. Как выяснилось, убили бывшего украинского политика Андрея Портнова. По данным СМИ, в это время он вел своих детей в учебное заведение.

Сейчас полиция проводит расследование и пока никакие детали не рассказывали.

Напомним, 21 мая в испанской столице произошла стрельба, в результате которой убили экс-советника бывшего президента Виктора Януковича.

СМИ узнали первые подробности убийства Андрея Портнова. К преступлению могут быть причастны два или три человека.

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