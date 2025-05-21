Андрей Портнов — убийство политика подтвердили в Силах безопасности

В Силах безопасности подтвердили убийство Портнова
В Силах безопасности подтвердили убийство бывшего украинского политика Андрея Портнова в Мадриде 21 мая. Он получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно в голову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах безопасности.
Убийство Андрея Портнова 21 мая
Утром 21 мая возле элитной школы в Мадриде (Испания) произошла стрельба. Как выяснилось, убили бывшего украинского политика Андрея Портнова. По данным СМИ, в это время он вел своих детей в учебное заведение.
Сейчас полиция проводит расследование и пока никакие детали не рассказывали.
Напомним, 21 мая в испанской столице произошла стрельба, в результате которой убили экс-советника бывшего президента Виктора Януковича.
СМИ узнали первые подробности убийства Андрея Портнова. К преступлению могут быть причастны два или три человека.
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