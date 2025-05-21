Андрей Портнов — свидетели описали стрелка, который убил политика

Экс-советник Виктора Януковича Андрей Портнов. Фото: УНИАН

Во время стрельбы в Мадриде 21 мая, когда убили бывшего украинского политика Андрея Портнова, свидетели видели злоумышленника. Они описали нападавшего.

Об этом сообщает El País.

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Описание убийцы Андрея Портнова

Издание сообщает, что свидетели видели одного из нападавших, который стрелял в Андрея Портнова. По их данным, это был высокий и худощавый мужчина, одетый в черную одежду с оранжевой сумкой.

Нападавшие совершили по меньшей мере пять выстрелов, три из которых попали в цель, включая смертельный выстрел в голову.

Напомним, 21 мая в Мадриде убили бывшего украинского политика Андрея Портнова. В это время он вел своих детей в школу.

Незадолго эту информацию подтвердили в Силах безопасности Украины, но причин не называют.

В то же время СМИ узнали первые подробности убийства и показали первые кадры с места стрельбы.