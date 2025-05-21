Андрей Портнов — свидетели описали стрелка, который убил политика

Свидетели описали стрелка, который убил Портнова — детали
Во время стрельбы в Мадриде 21 мая, когда убили бывшего украинского политика Андрея Портнова, свидетели видели злоумышленника. Они описали нападавшего.
Об этом сообщает El País.
Описание убийцы Андрея Портнова
Издание сообщает, что свидетели видели одного из нападавших, который стрелял в Андрея Портнова. По их данным, это был высокий и худощавый мужчина, одетый в черную одежду с оранжевой сумкой.
Нападавшие совершили по меньшей мере пять выстрелов, три из которых попали в цель, включая смертельный выстрел в голову.
Напомним, 21 мая в Мадриде убили бывшего украинского политика Андрея Портнова. В это время он вел своих детей в школу.
Незадолго эту информацию подтвердили в Силах безопасности Украины, но причин не называют.
В то же время СМИ узнали первые подробности убийства и показали первые кадры с места стрельбы.
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