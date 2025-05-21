Андрей Портнов — что известно о бывшем украинском политике

Бывший украинский политик Андрей Портнов. Фото: УНИАН

В испанском Мадриде 21 мая убили бывшего украинского политика Андрея Портнова. Несколько неизвестных нападавших совершили стрельбу возле школы в элитном районе города Посуэло.

Новини.LIVE расскажет, что известно об Андрее Портнове и какие должности он занимал.

Реклама

Читайте также:

Что известно об Андрее Портнове

Андрей Портнова родился 27 октября 1973 года в Луганске. В 2006 году он стал народным депутатом от "Блока Юлии Тимошенко". А уже в 2008 году стал заместителем председателя фракции "БЮТ".

Политик также был первым заместителем главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича в 2011-2014 годах.

Виктор Янукович и Андрей Портнов. Фото: Укринформ

После этого он выехал из Украины в Россию и некоторое время там жил. Однако незадолго уехал в Европу, где Евросоюз ввел против него санкции, но ненадолго, уже через год Портнова исключили из списка.

Служба безопасности Украины в 2018 году возбудила дело против экс-политика о госизмене, но впоследствии оно было закрыто.

В Европе он пробыл до 2019 года и тогда вернулся в Украину, но после начала полномасштабного вторжения РФ, летом 2022 года, он снова поехал в ЕС.

Также известно, что в 2021 году на Андрея Портнова наложили санкции США.

Убийство Андрея Портнова

Напомним, 21 мая в Мадриде произошла стрельба. Как выяснилось, убили экс-политика Андрея Портнова.

Эту информацию подтвердили в Силах безопасности. Известно, что в Портнова стреляли по меньшей мере пять раз.

Незадолго СМИ узнали первые подробности убийства украинского бывшего политика и показали кадры с места происшествия.

Кроме того, нападавших видели свидетели, которые описали их внешний вид и приметы.