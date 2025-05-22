Андрій Портнов — перед смертю експолітик переміщував свої активи

Колишній український політик Андрій Портнов. Фото: УНІАН

Колишній український політик Андрій Портнов, якого вбили у Мадриді 21 травня, переміщував свої активи незадовго до смерті. Таким чином він хотів уникнути їхньої конфіскації.

Про це повідомляє El Pais.

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Що робив Портнов незадовго до смерті

Видання пише, що поки мало що відомо про життя Портнова та його зв'язки в Мадриді. Однак українські правоохоронці встановили, що він здійснював деякі помітні операції зі своїми фінансами та активами.

Так, кілька місяців тому він звернувся до мадридської нотаріальної контори, щоб переписати на своїх дітей особняк на березі Дніпра в Козині вартістю 2,5 млн євро.

Таким чином, Портнов, ймовірно, намагався "приховати нерухомі активи або уникнути їхньої конфіскації в разі санкцій чи порушення кримінальної справи".

Що відомо про вбивства Портнова

Нагадаємо, 21 травня у Мадриді вбили Андрія Портнова кількома пострілами.

Як з'ясувалося, він віз своїх дітей до школи, коли кілька нападників відкрили по експолітику вогонь. Очевидці розповіли, що бачили кількох людей, які тікали на мотоциклах та описали їхні прикмети.

За словами іспанських медиків, у Портнова стріляли щонайменше п'ять разів. Однак він отримав поранення, не сумісні з життям, спричинені щонайменше трьома пострілами