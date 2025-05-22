Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Портнов перед вбивством переміщував свої активи — яка причина arrow

Портнов перед вбивством переміщував свої активи — яка причина

22 травня 2025 19:17
Карина Приходько - Редактор
Андрій Портнов — перед смертю експолітик переміщував свої активи
Колишній український політик Андрій Портнов. Фото: УНІАН
Карина Приходько - Редактор

Колишній український політик Андрій Портнов, якого вбили у Мадриді 21 травня, переміщував свої активи незадовго до смерті. Таким чином він хотів уникнути їхньої конфіскації.

Про це повідомляє El Pais

Реклама
Читайте також:

Що робив Портнов незадовго до смерті

Видання пише, що поки мало що відомо про життя Портнова та його зв'язки в Мадриді. Однак українські правоохоронці встановили, що він здійснював деякі помітні операції зі своїми фінансами та активами.

Так, кілька місяців тому він звернувся до мадридської нотаріальної контори, щоб переписати на своїх дітей особняк на березі Дніпра в Козині вартістю 2,5 млн євро. 

Таким чином, Портнов, ймовірно, намагався "приховати нерухомі активи або уникнути їхньої конфіскації в разі санкцій чи порушення кримінальної справи".

Що відомо про вбивства Портнова

Нагадаємо, 21 травня у Мадриді вбили Андрія Портнова кількома пострілами. 

Як з'ясувалося, він віз своїх дітей до школи, коли кілька нападників відкрили по експолітику вогонь. Очевидці розповіли, що бачили кількох людей, які тікали на мотоциклах та описали їхні прикмети

За словами іспанських медиків, у Портнова стріляли щонайменше п'ять разів. Однак він отримав поранення, не сумісні з життям, спричинені щонайменше трьома пострілами

вбивство Іспанія активи конфіскація Андрій Портнов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама