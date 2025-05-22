Андрей Портнов — перед смертью экс-политик перемещал свои активы

Бывший украинский политик Андрей Портнов. Фото: УНИАН

Бывший украинский политик Андрей Портнов, которого убили в Мадриде 21 мая, перемещал свои активы незадолго до смерти. Таким образом он хотел избежать их конфискации.

Об этом сообщает El Pais.

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Что делал Портнов незадолго до смерти

Издание пишет, что пока мало что известно о жизни Портнова и его связях в Мадриде. Однако украинские правоохранители установили, что он совершал некоторые заметные операции со своими финансами и активами.

Так, несколько месяцев назад он обратился в мадридскую нотариальную контору, чтобы переписать на своих детей особняк на берегу Днепра в Козине стоимостью 2,5 млн евро.

Таким образом, Портнов, вероятно, пытался "скрыть недвижимые активы или избежать их конфискации в случае санкций или возбуждения уголовного дела".

Что известно об убийстве Портнова

Напомним, 21 мая в Мадриде убили Андрея Портнова несколькими выстрелами.

Как выяснилось, он вез своих детей в школу, когда несколько нападавших открыли по экс-политику огонь. Очевидцы рассказали, что видели нескольких человек, которые убегали на мотоциклах и описали их приметы.

По словам испанских медиков, в Портнова стреляли по меньшей мере пять раз. Однако он получил ранения, несовместимые с жизнью, вызванные по меньшей мере тремя выстрелами.