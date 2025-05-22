Андрей Портнов — перед смертью экс-политик перемещал свои активы

Портнов перед убийством перемещал свои активы — какая причина
Бывший украинский политик Андрей Портнов, которого убили в Мадриде 21 мая, перемещал свои активы незадолго до смерти. Таким образом он хотел избежать их конфискации.
Об этом сообщает El Pais.
Что делал Портнов незадолго до смерти
Издание пишет, что пока мало что известно о жизни Портнова и его связях в Мадриде. Однако украинские правоохранители установили, что он совершал некоторые заметные операции со своими финансами и активами.
Так, несколько месяцев назад он обратился в мадридскую нотариальную контору, чтобы переписать на своих детей особняк на берегу Днепра в Козине стоимостью 2,5 млн евро.
Таким образом, Портнов, вероятно, пытался "скрыть недвижимые активы или избежать их конфискации в случае санкций или возбуждения уголовного дела".
Что известно об убийстве Портнова
Напомним, 21 мая в Мадриде убили Андрея Портнова несколькими выстрелами.
Как выяснилось, он вез своих детей в школу, когда несколько нападавших открыли по экс-политику огонь. Очевидцы рассказали, что видели нескольких человек, которые убегали на мотоциклах и описали их приметы.
По словам испанских медиков, в Портнова стреляли по меньшей мере пять раз. Однако он получил ранения, несовместимые с жизнью, вызванные по меньшей мере тремя выстрелами.
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