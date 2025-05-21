Вбивство Андрія Портнова — деталі від медиків Іспанії

Поліція на місці вбивства Андрія Портнова. Фото: REUTERS/Nacho Doce

Медики в Мадриді розповіли, що колишній український політик Андрій Портнов 21 травня помер від отриманих несумісних з життям поранень. У нього стріляли щонайменше п'ять разів, але попали три кулі.

Про це повідомляє Суспільне.

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"Потерпілий мав поранення, не сумісні з життям, спричинені щонайменше трьома пострілами", — розповіла речниця екстреної медичної допомоги Мадрида Енкарна Фернандес.

Вона повідомила, що до екстрених служб зателефонував громадянин, який проходив повз і побачив чоловіка, що лежав без свідомості. Коли на місце прибули лікарі, то знайшли вже мертвого Портнова.

"Один постріл, смертельний, був у голову, на рівні шиї, ззаду, але під кутом, а два інших — у тіло, в живіт і бік", — сказало джерело El País.

Водночас на місці були очевидці і в коментарях ЗМІ розповіли, що бачили ймовірного кілера, який стріляв в українського експолітика. Крім того, поблизу також помітили інших чоловіків, мабуть, спільників, які були на мотоциклі.

Наразі поліція Мадриду не розповідає жодних подробиць ні про тип зброї, якою було здійснено вбивство, ні про те, чи є вже підозрювані.

Нагадаємо, раніше ЗМІ показали перші кадри з місця вбивства Андрія Портнова та поділились деталями.

Крім того, Новини.LIVE писали, що відомо про колишнього політика та чим він був відомим в Україні.