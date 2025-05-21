Убийство Андрея Портнова — детали от медиков Испании

Полиция на месте убийства Андрея Портнова. Фото: REUTERS/Nacho Doce

Медики в Мадриде рассказали, что бывший украинский политик Андрей Портнов 21 мая умер от полученных несовместимых с жизнью ранений. В него стреляли по меньшей мере пять раз, но попали три пули.

Об этом сообщает Суспільне.

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"У пострадавшего ранения, не совместимые с жизнью, вызванные по меньшей мере тремя выстрелами", — рассказала пресс-секретарь экстренной медицинской помощи Мадрида Энкарна Фернандес.

Она сообщила, что в экстренные службы позвонил гражданин, который проходил мимо и увидел мужчину, который лежал без сознания. Когда на место прибыли врачи, то нашли уже мертвого Портнова.

"Один выстрел, смертельный, был в голову, на уровне шеи, сзади, но под углом, а два других — в тело, в живот и бок", — сказал источник El País.

В то же время на месте были очевидцы и в комментариях СМИ рассказали, что видели вероятного киллера, который стрелял в украинского экс-политика. Кроме того, поблизости также заметили других мужчин, видимо, сообщников, которые были на мотоцикле.

Сейчас полиция Мадрида не рассказывает никаких подробностей ни о типе оружия, которым было совершено убийство, ни о том, есть ли уже подозреваемые.

Напомним, ранее СМИ показали первые кадры с места убийства Андрея Портнова и поделились деталями.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что известно о бывшем политике и чем он был известен в Украине.