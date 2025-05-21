Андрій Портнов — хто може бути причетним до вбивства

У СБУ сказали, хто може бути причетним до вбивства Портнова
До вбивства колишнього українського політика Андрія Портнова може бути причетна Росія. Таким чином Кремль захоче дискредитувати Україну.
Про це заявив колишній заступник голови Служби безпеки України (2014-2015 рр.) Віктор Ягун в ефірі День.LIVE.
Хто може бути причетним до вбивства Портнова
Ягун наголосив, що вбивство Портнова в Іспанії — це справа не України, а Росії. На його думку, Кремль використає цю ситуацію для дискредитації України на міжнародній арені.
"Вони зараз розкриють свої інформаційні операції на предмет того, що Україна — країна вбивств, вони ліквідують всіх, кого тільки можуть дістатися руками. Але насправді в Європі наразі вдалося спіймати тих людей, за якими стояла Російська Федерація, і вбивства, які скоїли за її наказом", — сказав ексзаступник голови СБУ.
Нагадаємо, 21 травня у Мадриді вбили колишнього українського політика Андрія Портнова. Він віз своїх дітей до школи.
Свідки бачили на місці події одного із нападників та описали його прикмети, а ЗМІ показали перші кадри з місця вбивства та розповіли деталі.
Читайте Новини.LIVE!