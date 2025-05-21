Андрій Портнов — хто може бути причетним до вбивства

Колишній український політик Андрій Портнов. Фото: zib.com.ua

До вбивства колишнього українського політика Андрія Портнова може бути причетна Росія. Таким чином Кремль захоче дискредитувати Україну.

Про це заявив колишній заступник голови Служби безпеки України (2014-2015 рр.) Віктор Ягун в ефірі День.LIVE.

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Ягун наголосив, що вбивство Портнова в Іспанії — це справа не України, а Росії. На його думку, Кремль використає цю ситуацію для дискредитації України на міжнародній арені.

"Вони зараз розкриють свої інформаційні операції на предмет того, що Україна — країна вбивств, вони ліквідують всіх, кого тільки можуть дістатися руками. Але насправді в Європі наразі вдалося спіймати тих людей, за якими стояла Російська Федерація, і вбивства, які скоїли за її наказом", — сказав ексзаступник голови СБУ.

Нагадаємо, 21 травня у Мадриді вбили колишнього українського політика Андрія Портнова. Він віз своїх дітей до школи.

Свідки бачили на місці події одного із нападників та описали його прикмети, а ЗМІ показали перші кадри з місця вбивства та розповіли деталі.