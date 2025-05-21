Андрей Портнов — кто может быть причастен к убийству

Бывший украинский политик Андрей Портнов. Фото: zib.com.ua

К убийству бывшего украинского политика Андрея Портнова может быть причастна Россия. Таким образом Кремль захочет дискредитировать Украину.

Об этом заявил бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины (2014-2015 гг.) Виктор Ягун в эфире День.LIVE.

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Ягун подчеркнул, что убийство Портнова в Испании — это дело не Украины, а России. По его мнению, Кремль использует эту ситуацию для дискредитации Украины на международной арене.

"Они сейчас раскроют свои информационные операции на предмет того, что Украина — страна убийств, они ликвидируют всех, до кого только могут добраться руками. Но на самом деле в Европе пока удалось поймать тех людей, за которыми стояла Российская Федерация, и убийства, которые совершили по ее приказу", — сказал экс-заместитель председателя СБУ.

Напомним, 21 мая в Мадриде убили бывшего украинского политика Андрея Портнова. Он вез своих детей в школу.

Свидетели видели на месте происшествия одного из нападавших и описали его приметы, а СМИ показали первые кадры с места убийства и рассказали детали.