Полиция в Германии задержала подозреваемого в убийстве Андрея Портнова

В Германии в среду, 25 февраля, задержали возможного убийцу бывшего советника беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Его застрелили в мае прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Испании в среду, 25 февраля, передает Новини.LIVE.

"Благодаря расследованию, проведенному агентами Национальной полиции Испании, в Хайнсберге, Германия, был арестован вероятный виновник убийства гражданина Украины А.П., которое произошло 21 мая 2025 года возле школы в Посуэло-де-Аларкон, Мадрид", — говорится в сообщении.

Расследование установило, что задержанный стрелял у входа в школу.

Для проведения обыска в квартире подозреваемого был оформлен европейский ордер на арест и ордер на расследование.

Следствие продолжается, чтобы полностью установить все обстоятельства дела.

Что известно об Андрее Портнове

Родился 27 октября 1973 года в Луганске. В 2006 году он стал народным депутатом от "Блока Юлии Тимошенко", а в 2008 году — заместителем председателя фракции "БЮТ".

Был первым заместителем главы администрации президента Украины времен Януковича в 2011-2014 годах. Подозревался в участии в разработке "диктаторских законов" 16 января 2014 года, но подтверждал причастность только к одному из них.

Андрей Портнов в ВРУ в 2013 году. Фото: УНИАН

После этого он покинул Украину и некоторое время проживал в России, а затем переехал в Европу. Там ЕС ввел против него санкции, но уже через год Портнова исключили из списка. В 2018 году Служба безопасности Украины возбудила против него дело о госизмене, однако позже его закрыли.

В 2019 году вернулся в Украину, но после начала большой войны выехал в ЕС.

Что предшествовало

В пригороде Мадрида 21 мая 2025 года убили Андрея Портнова, в которого выстрелили минимум пять раз. Инцидент произошел возле элитного образовательного учреждения Colegio Americano. По данным СМИ, в это время он вел своих детей в школу.

В сети публиковали первые кадры с места стрельбы. Сообщалось, что причиной убийства может быть долговая проблема.

В то же время бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун высказывал мнение, что к убийству Портнова может быть причастна Россия.

Также известно, что незадолго до убийства Портнов перемещал свои активы, чтобы избежать конфискации.