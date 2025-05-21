Убийство Портнова в Испании — что известно и кто напал

Андрей Портнов. Фото архивное: УНИАН

Во вторник, 21 мая, в пригороде Мадрида Позуэло-де-Аларкон произошло покушение на убийство, в результате которого погиб бывший украинский политик и экс-советник бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов. В экс-чиновника выстрелили по меньшей мере пять раз.

Об этом сообщило испанское издание El País со ссылкой на источники в полиции.

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Преступление произошло около 09:15 утра прямо перед входом в элитное образовательное учреждение Colegio Americano. Андрей Портнов сидел за рулем автомобиля Mercedes. Нападавших, по словам правоохранителей, было двое или трое.

Они застали жертву врасплох и произвели не менее пяти выстрелов, три из которых стали фатальными. Один из выстрелов попал в голову, который и стал смертельным. Другие пули попали в живот и бок. Служба экстренной помощи Summa 112 зафиксировала смерть Портнова на месте.

Тело нашли случайные прохожие, которые и вызвали полицию. На место прибыли патрульные, научная полиция и следственная группа по расследованию убийств. Правоохранители подтвердили, что мужчина был гражданином Украины. Сначала у полиции возникли определенные трудности с идентификацией, однако решающую роль сыграли часы погибшего — на них была гравировка на украинском языке.

Сейчас в полиции не рассказывают о типе оружия, из которого застрелили Андрея Портнова. Также отсутствует информация об арестах первых подозреваемых.

Почему Портнов был возле школы

В СМИ появилась информация, что Андрей Портнов мог проводить детей в школу, поэтому и оказался в том районе.

В самой школе подтвердили, что инцидент со стрельбой действительно произошел рядом со зданием, однако там не смогли сказать, имел ли Андрей Портнов какую-либо связь с учениками или был отцом кого-то из них. Представительница заведения сообщила El País, что выстрелы прозвучали уже после начала занятий, поэтому дети и родители не стали свидетелями событий.

Напомним, сегодня, 21 мая, появилась информация, что в Испании застрелили Андрея Портнова.

Через несколько минут эту информацию официально подтвердили в Силах безопасности.