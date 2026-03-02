Видео
Україна
Видео

В США мужчина открыл пальбу по посетителям бара в Остине

В США мужчина открыл пальбу по посетителям бара в Остине


Дата публикации 2 марта 2026 09:08
В США в центре Остина сообщили о раненых возле бара
Место стрельбы. Фото: REUTERS/Nuri Vallbona

В воскресенье, 1 марта, рано утром на Вест Шестой улице в центре Остина возле Buford’s Backyard произошла стрельба, в результате которой есть погибшие и раненые. Полиция сообщила, что нападавший был застрелен правоохранителями, а ФБР дополнительно проверяет возможный экстремистский мотив. 

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные NY Post.

В США мужчина открыл огонь по посетителям заведения

Сообщается, что погибли по меньшей мере два человека, более 10 получили ранения, а впоследствии уточнялось о трех погибших вместе с подозреваемым и 14 пострадавших.

По информации местной полиции, подозреваемый сначала ездил на внедорожнике неподалеку от пивного сада Buford's Backyard, после чего открыл огонь из автомобиля по людям на террасе. Далее он оставил машину и продолжил стрельбу уже пешком.

Правоохранители, которые дежурили в центральной части города, прибыли на место менее чем за минуту. Во время столкновения трое офицеров открыли огонь и застрелили нападавшего. ФБР дополнительно проверяет возможный экстремистский мотив. По предоставленной информации, у подозреваемого обнаружили символику, которая заинтересовала спецслужбы.

В феврале Канаду всколыхнула новость из-за массовой стрельбы, которую устроила женщина в школе.

Тем временем в полиции Испании заявили, что в Германии задержали предполагаемого убийцу Андрея Портнова.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
