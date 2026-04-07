Біля консульства Ізраїлю в Стамбулі сталася стрілянина: є жертви
Перед консультвом Ізраїлю в Стамбулі у вівторок, 7 квітня, сталася стрілянина. Троє нападників були нейтралізовані. Крім того, двоє поліцейських отримали поранення.
Про це повідомляє Haber Turk, передає Новини.LIVE.
Стрілянина в Стамбулі
Один з нападників був убитий, а двоє отримали поранення.
"Троє осіб, які вступили в збройне зіткнення з нашими поліцейськими, що чергували перед торговим центром Yapı Kredi Plaza у Стамбулі, були нейтралізовані. Двоє наших героїчних поліцейських отримали легкі поранення в перестрілці. Особи терористів встановлено", — зазначив міністр внутрішніх справ Мустафа Чифтчі.
Водночас за інформацією інших ЗМІ, ліквідувати могли двох зловмисників.
За словами Чифтчі, один з фігурантів приїхав до Стамбула з Ізміта та належить до релігійної організації, а інший — має минуле з наркотиками.
Наразі розслідування стрілянини встановлюється.
За словами речника Міністерства закордонних справ Ізраїлю, якого цитує CNN, на момент інциденту в консульстві не було персоналу.
