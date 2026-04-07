Головна Новини дня Біля консульства Ізраїлю в Стамбулі сталася стрілянина: є жертви

Біля консульства Ізраїлю в Стамбулі сталася стрілянина: є жертви

Дата публікації: 7 квітня 2026 14:33
Біля консульства Ізраїлю в Стамбулі сталася стрілянина: є жертви
Правоохоронці на місці стрілянини. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Перед консультвом Ізраїлю в Стамбулі у вівторок, 7 квітня, сталася стрілянина. Троє нападників були нейтралізовані. Крім того, двоє поліцейських отримали поранення.

Про це повідомляє Haber Turk, передає Новини.LIVE.

Стрілянина в Стамбулі

Один з нападників був убитий, а двоє отримали поранення.

Стрілянина в Стамбулі 7 квітня
Правоохоронці на місці стрілянини біля консульства Ізраїлю в Стамбулі. Фото: REUTERS/Murad Sezer

"Троє осіб, які вступили в збройне зіткнення з нашими поліцейськими, що чергували перед торговим центром Yapı Kredi Plaza у Стамбулі, були нейтралізовані. Двоє наших героїчних поліцейських отримали легкі поранення в перестрілці. Особи терористів встановлено", — зазначив міністр внутрішніх справ Мустафа Чифтчі. 

Водночас за інформацією інших ЗМІ, ліквідувати могли двох зловмисників.

Читайте також:
У Стамбулі сталася стрілянина 7 квітня
Автомобіль медиків та правоохоронець на місці стрілянини. Фото: REUTERS/Murad Sezer

За словами Чифтчі, один з фігурантів приїхав до Стамбула з Ізміта та належить до релігійної організації, а інший — має минуле з наркотиками.

Наразі розслідування стрілянини встановлюється. 

За словами речника Міністерства закордонних справ Ізраїлю, якого цитує CNN, на момент інциденту в консульстві не було персоналу.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію Донецької області, 19 березня у Словʼянську чоловік застрелив поліцейського під час перевірки документів. Йдеться про капітана поліції Олега Захаренка.

А 12 березня в американському місті Вест-Блумфілд автомобіль врізався у будівлю синагоги Temple Israel. Внаслідок цього сталася пожежа. Крім того, на місці події лунали постріли.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
