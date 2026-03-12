Теракт в штате Мичиган — что известно о стрельбе в еврейской школе

Работники полиции в США. Фото иллюстративное: Reuters

В США в штате Мичиган произошел теракт. В четверг, 12 марта, неизвестный открыл стрельбу в еврейской школе. Сейчас его пытаются задержать.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на CNN.

Что известно о теракте в Мичигане

Теракт произошел в Вест-Блумфилде, штат Мичиган. Сначала в синагогу Temple Israel врезался грузовик. После этого мужчина, который был в автомобиле, открыл стрельбу. В синагоге также расположена школа. На место теракта прибыли полицейские и родители, чтобы забрать детей из здания.

Информации о пострадавших пока нет. Правоохранители пытаются задержать злоумышленника.

Теракты в Украине

Сегодня в Ровно правоохранители сорвали подготовку теракта. Как отмечает следствие, его организовывали российские спецслужбы. Исполнитель оставил самодельное взрывное устройство возле кафе в центральном парке.

Также недавно произошел теракт во Львове. В результате взрыва погибла полицейская. Позже также стало известно о смерти военнослужащего НГУ, который попал в больницу с тяжелыми ранениями.