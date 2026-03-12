Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В США произошел теракт в еврейской школе

В США произошел теракт в еврейской школе

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 20:26
Теракт в штате Мичиган — что известно о стрельбе в еврейской школе
Работники полиции в США. Фото иллюстративное: Reuters

В США в штате Мичиган произошел теракт. В четверг, 12 марта, неизвестный открыл стрельбу в еврейской школе. Сейчас его пытаются задержать.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на CNN.

Реклама
Читайте также:

Что известно о теракте в Мичигане

Теракт произошел в Вест-Блумфилде, штат Мичиган. Сначала в синагогу Temple Israel врезался грузовик. После этого мужчина, который был в автомобиле, открыл стрельбу. В синагоге также расположена школа. На место теракта прибыли полицейские и родители, чтобы забрать детей из здания.

Информации о пострадавших пока нет. Правоохранители пытаются задержать злоумышленника.

Теракты в Украине

Сегодня в Ровно правоохранители сорвали подготовку теракта. Как отмечает следствие, его организовывали российские спецслужбы. Исполнитель оставил самодельное взрывное устройство возле кафе в центральном парке.

Также недавно произошел теракт во Львове. В результате взрыва погибла полицейская. Позже также стало известно о смерти военнослужащего НГУ, который попал в больницу с тяжелыми ранениями.

США теракт стрельба евреи школа
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации