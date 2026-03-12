Відео
Відео

У єврейській школі у Мічигані в США стався теракт

Дата публікації: 12 березня 2026 20:26
Теракт у єврейській школі в США — що відомо про інцидент
Працівники поліції у США. Фото ілюстративне: Reuters

В четвер, 12 березня, стався теракт у штаті Мічиган в США. Стрілянина відбулася в єврейській школі. Наразі поліцейські намагаються затримати зловмисника.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на CNN.

Читайте також:

Що відомо про теракт у Мічигані

Теракт стався у Вест-Блумфілді, штат Мічиган. Спочатку у синагогу Temple Israel врізалася вантажівка. Після цього чоловік, який був в автомобілі, відкрив стрілянину. У синагозі також розташована школа. На місце теракту прибули поліцейські та батьки, аби забрати дітей із будівлі. 

Інформації щодо постраждалих наразі немає. Правоохоронці намагаються затримати зловмисника.

Теракти в Україні

Сьогодні в Рівному правоохоронці зірвали підготовку теракту. Як зазначає слідство, його організовували російські спецслужби. Виконавець залишив саморобний вибуховий пристрій біля кав'ярні в центральному парку.

Також нещодавно стався теракт у Львові. Внаслідок вибуху загинула поліцейська. Пізніше також стало відомо про смерть військовослужбовця НГУ, який потрапив в лікарню з тяжкими пораненнями.

США теракт стрілянина євреї школа
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
