В Днепре задержали агента РФ, которая готовила теракт

СБУ. Фото иллюстративное: Facebook/SecurSerUkraine

Россияне планировали совершить еще один теракт, на этот раз — в Днепре. Одна из агенток РФ подготовила взрывное устройство и должна была оставить его на одной из центральных улиц прифронтового города. Ее планы сорвала контрразведка Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили в СБУ в среду, 18 марта, передает Новини.LIVE.

В Днепре российская агентка готовила теракт

Следствие установило, что девушка самостоятельно изготовила самодельное взрывное устройство. Она спрятала бомбу в рюкзак и планировала оставить ее на одной из центральных улиц Днепра. Взрывчатка была снаряжена мобильным телефоном. Именно с помощью него россияне в дальнейшем должны были дистанционно взорвать бомбу.

Телефон, который был подключен к взрывчатке. Фото: СБУ

Агентку РФ задержали в Днепре на съемной квартире в тот момент, когда она уже подготовила взрывчатку и ждала указаний от куратора. Девушка должна была получить точную локацию, куда нужно было бы занести рюкзак.

Задание россиян выполняла жительница Житомирской области. Ее завербовали в Telegram-канале по поиску легких заработков. После этого девушка поехала в Днепр, где на съемной квартире получила от куратора инструкции по изготовлению взрывчатки из подручных средств.

Рюкзак со взрывчаткой. Фото: СБУ

Следователи Службы безопасности сообщили девушке о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к террористическому акту). Она находится под стражей без права внесения залога. За совершенное агенту РФ грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Недавно также разоблачили подготовку теракта в центре Ровно. Исполнителя задержали, когда он оставил самодельное взрывное устройство возле кафе в центральном парке.

Также россияне готовили теракты, которые должны были всколыхнуть Одессу и Киев. Правоохранители сорвали планы врага. Готовилась серия убийств украинских офицеров и общественных деятелей.