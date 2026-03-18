Головна Новини дня У Дніпрі затримали агентку РФ, яка готувала теракт

У Дніпрі затримали агентку РФ, яка готувала теракт

Дата публікації: 18 березня 2026 13:57
СБУ. Фото ілюстративне: Facebook/SecurSerUkraine

Росіяни планували здійснити ще один теракт, цього разу — у Дніпрі. Одна з агенток РФ підготувала вибуховий пристрій та мала залишити його на одній із центральних вулиць прифронтового міста. Її плани зірвала контррозвідка Служби безпеки України.

Про це повідомили в СБУ у середу, 18 березня, передає Новини.LIVE.

Слідство встановило, що дівчина самотужки виготовила саморобний вибуховий пристрій. Вона заховала бомбу в рюкзак та планувала залишити її на одній із центральних вулиць Дніпра. Вибухівку було споряджено мобільним телефоном. Саме за допомогою нього росіяни надалі мали дистанційно підірвати бомбу.

Телефон, який було під'єднано до вибухівки. Фото: СБУ
Затримання російської агентки у Дніпрі. Фото: СБУ

Агентку РФ затримали у Дніпрі на орендованій квартирі в той момент, коли вона вже підготувала вибухівку та чекала на вказівки від куратора. Дівчина мала отримати точну локацію, куди потрібно було б занести рюкзак.

Завдання росіян виконувала жителька Житомирщини. Її завербували в Telegram-каналі з пошуку легких заробітків. Після цього дівчина поїхала до Дніпра, де на орендованій квартирі отримала від куратора інструкції щодо виготовлення вибухівки з підручних засобів.

Рюкзак з вибухівкою. Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили дівчині про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту). Вона перебуває під вартою без права внесення застави. За вчинене агентці РФ загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теракти в Україні

Нещодавно також викрили підготовку теракту у центрі Рівного. Виконавця затримали, коли він залишив саморобний вибуховий пристрій біля кав'ярні в центральному парку.

Також росіяни готували теракти, які мали сколихнути Одесу та Київ. Правоохоронці зірвали плани ворога. Готувалася серія вбивств українських офіцерів та громадських діячів.

СБУ теракт Дніпро
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
