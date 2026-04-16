Стрілянина в школі на Закарпатті: справу кваліфікували як теракт

У четвер, 16 квітня, на Закарпатті сталася стрілянина у школі. 15-річний учень поранив однокласника. Поліцейські затримали нападника та кваліфікували справу як терористичний акт.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення поліції.

Теракт у школі на Закарпатті

"За попередніми даними, підліток міг діяти під впливом та психологічним тиском невстановлених осіб, з якими контактував через один із месенджерів, а познайомився через онлайн-гру. Зокрема, він повідомив про отримання погроз щодо заподіяння шкоди його близьким у разі невиконання висунутих вимог", — зазначають у поліції.

