Стрілянина в школі на Закарпатті: справу кваліфікували як теракт
Дата публікації: 16 квітня 2026 21:23
У четвер, 16 квітня, на Закарпатті сталася стрілянина у школі. 15-річний учень поранив однокласника. Поліцейські затримали нападника та кваліфікували справу як терористичний акт.
Теракт у школі на Закарпатті
"За попередніми даними, підліток міг діяти під впливом та психологічним тиском невстановлених осіб, з якими контактував через один із месенджерів, а познайомився через онлайн-гру. Зокрема, він повідомив про отримання погроз щодо заподіяння шкоди його близьким у разі невиконання висунутих вимог", — зазначають у поліції.
Реклама