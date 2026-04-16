Головна Новини дня На Закарпатті школяр вистрілив з пістолета у однокласника

На Закарпатті школяр вистрілив з пістолета у однокласника

Дата публікації: 16 квітня 2026 14:01
Затримання школяра. Фото: Нацполіція

У Закарпатській області школяр відкрив вогонь у навчальному закладі та поранив однокласника. Інцидент стався в одному з ліцеїв Ужгородського району в четвер, 16 квітня.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області, передає Новини.LIVE.

Учень дев'ятого класу відкрив вогонь з пістолету

Як повідомили в поліції, сьогодні близько 09:30 на спецлінію "102" надійшла інформація про те, що учень дев'ятого класу погрожував іншим учасникам освітнього процесу. Під час уроку він дістав пістолет і здійснив два постріли, одним із яких поранив свого однокласника, після чого втік.

Дев'ятикласник поранив однокласника з травматичного пістолету
Поранення в учня після пострілу. Фото: Нацполіція

Згодом патрульні поліцейські розшукали та затримали неповнолітнього, який вчинив стрілянину. На місці інциденту працюють слідчі та ювенальні правоохоронці.

Медики оглянули постраждалого — його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Поліцейські вилучили зброю, яка, за попередніми даними, є травматичною.

Затриманий школяр. Фото: Нацполіція

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, зокрема, як саме зброя потрапила до рук школяра. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Закарпатті 42-річний чоловік викрав жінку з дитиною та влаштував стрілянину. Поліція затримала зловмисника.

А також повідомлялося, що у Луцьку група неповнолітніх напала на працівників ТЦК.

стрілянина Закарпаття школа
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
