На Закарпатті школяр вистрілив з пістолета у однокласника
У Закарпатській області школяр відкрив вогонь у навчальному закладі та поранив однокласника. Інцидент стався в одному з ліцеїв Ужгородського району в четвер, 16 квітня.
Про це повідомили у поліції Закарпатської області, передає Новини.LIVE.
Учень дев'ятого класу відкрив вогонь з пістолету
Як повідомили в поліції, сьогодні близько 09:30 на спецлінію "102" надійшла інформація про те, що учень дев'ятого класу погрожував іншим учасникам освітнього процесу. Під час уроку він дістав пістолет і здійснив два постріли, одним із яких поранив свого однокласника, після чого втік.
Згодом патрульні поліцейські розшукали та затримали неповнолітнього, який вчинив стрілянину. На місці інциденту працюють слідчі та ювенальні правоохоронці.
Медики оглянули постраждалого — його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Поліцейські вилучили зброю, яка, за попередніми даними, є травматичною.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, зокрема, як саме зброя потрапила до рук школяра. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Закарпатті 42-річний чоловік викрав жінку з дитиною та влаштував стрілянину. Поліція затримала зловмисника.
А також повідомлялося, що у Луцьку група неповнолітніх напала на працівників ТЦК.
