Викрав жінку з дитиною і влаштував стрілянину: затримали злочинця

Затримання викрадача матері з 3-річною дитиною на Закарпатті.

Поліція Закарпатської області затримала 42-річного чоловіка, який під погрозою зброї викрав жінку та її маленьку дитину. Під час затримання зловмисник вчинив супротив та відкрив вогонь по правоохоронцях, намагаючись втекти від переслідування.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

На Закарпатті викрали жінку з дитиною

Інцидент розпочався з повідомлення про те, що невідомий чоловік, застосовуючи фізичну силу та зброю, змусив жінку разом із 3-річною дитиною сісти до автомобіля та поїхав у невідомому напрямку. Поліція негайно ввела в дію спеціальний план для перехоплення зловмисника.

Коли екіпаж патрульних виявив розшукуваний транспортний засіб, водій проігнорував вимогу зупинитися. Натомість він почав маневрувати на дорозі та вистрілив у бік поліцейського авто. Правоохоронцям довелося проявити неабияку витримку, адже в салоні машини перебували заручники — молода жінка та дитина, життю яких загрожувала небезпека.

Затримання та вилучення доказів

Завдяки професійним діям спецпризначенців та оперативників, викрадача вдалося заблокувати та роззброїти. Жінка та дитина не постраждали, наразі з ними працюють психологи.

На місці події поліцейські виявили та вилучили:

вогнепальну зброю, з якої вівся вогонь по поліцейських;

боєприпаси;

інші речові докази, що підтверджують факт насильницького утримання людей.

Зловмисником виявився місцевий мешканець, який раніше вже мав проблеми із законом. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Яке покарання чекає на фігуранта

Слідчі вже відкрили кримінальні провадження за кількома тяжкими статтями. Фігуранту інкримінують незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 ККУ), а також посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 ККУ).

Остання стаття передбачає суворе покарання — аж до довічного позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Поліція продовжує з’ясовувати мотиви цього зухвалого злочину.

