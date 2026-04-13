СБУ та Нацполіція викрили пʼять "ухилянтських схем"

Служба безпеки України та Нацполіція викрили ще пʼять "ухилянтських схем". Правоохоронці затримали організаторів оборудок у різних регіонах. За свої послуги фігуранти просили до 20 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у понеділок, 13 квітня, передає Новини.LIVE.

Ліквідація "ухилянтських схем"

Фігуранти пропонували військовозобовʼязаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти з України поза пунктами пропуску.

У Київській області військова контррозвідка СБУ затримала місцеве подружжя, яке пропонувало ухилянтам "стаціонарне лікування". Згодом вони повинні були отримати фіктивні висновки про наявність ІІ групи інвалідності.

Встановлено, що для фальсифікації медичних документів медсестра обласного тубдиспансеру спільно з чоловіком залучила знайомих лікарів різних спеціальностей.

Правоохоронці затримали фігурантів у Бучанському районі під час отримання грошей від клієнта.

"У Чернігівській області викрито лікаря-невропатолога — члена військово-лікарської комісії (ВЛК), який за гроші пропонував ухилянтам фіктивну госпіталізацію з подальшим отриманням "важких діагнозів", — йдеться у повідомленні.

До оборудки він залучив ще двох місцевих жителів, які займалися пошуком клієнтів та передачею хабарів. Правоохоронці задокументували, як фігурант зробив фейковий висновок військовозобов’язаному про неврологічне захворювання. Довідку про непридатність до служби за станом здоровʼя він йому продав.

У Черкаській області правоохоронці затримали ділка із столичного регіону, який продавав фіктивні історії хвороби та документи про наявність інвалідності.

Для фальсифікації документів фігурант скористався особистими зв’язками серед лікарів і членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).

На Дніпропетровщині викрили місцевого рецидивіста, який відбуває покарання за наркозлочини та одночасно організував канал втечі ухилянтів до Молдови.

"Щоб реалізувати оборудку, вʼязень залучив до незаконної діяльності ще чотирьох спільників "на волі", які підшукували клієнтів і супроводжували їх до прикордоння. Правоохоронці затримали чотирьох учасників схеми під час отримання грошей за міжнародний "трансфер" військовозобов’язаного", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у регіоні підозру оголосили водію таксі, який переправляв ухилянтів за межі України. До пакета "послуг" входив інструктаж щодо маршруту втечі, а також дистанційний супровід.

Покарання фігурантам

Зловмисникам оголосили підозри відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями КК України:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

зловживання впливом.

Фігурантам загрожує до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна.

Як писали Новини.LIVE, в Умані Черкаської області місцева жителька допомагала військовозобовʼязаним перетнути держкордон. Правоохоронці оголосили їй підозру.

Раніше співробітники СБУ, ДБР та Нацполіція викрили шість схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок. За суму від 2 до 15 тисяч доларів ухилянти отримували можливість уникнути призову або виїхати за кордон.