Правоохоронці викрили схеми для ухилянтів у п'яти областях — деталі

Правоохоронці викрили схеми для ухилянтів у п'яти областях — деталі

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 16:03
Правоохоронці викрили нові схеми для ухилянтів у п'яти областях України
СБУ затримали підозрюваного. Фото: Telegram/СБУ

СБУ, ДБР та Нацполіція викрили ще шість нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. Організаторів оборудок затримали.

Про це повідомили в СБУ у вівторок, 17 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Викрито нові схеми для ухилянтів

За суми від 2 до 15 тисяч доларів ухилянти могли уникнути призову або виїхати за кордон. Це робили через фіктивні документи.

"В Одеській області правоохоронці "на гарячому" затримали депутата однієї з міських рад, який "заробляв" на ухилянтах", — зазначають в СБУ.

Викрито схеми для ухилянтів
Затримання підозрюваного. Фото: Telegram/СБУ

Посадовець одночасно був у складі ВЛК як лікар-невропатолог. Він продавав військовозобов'язаним фіктивні меддовідки, які давали право на відстрочку. Крім того, у регіоні затримали адвоката, який допомагав з діагностуванням "важких захворювань".

"На Прикарпатті співробітники СБУ та ДБР затримали заступника начальника одного з управлінь обласного ДСНС, який за хабарі влаштовував ухилянтів до місцевої філії Укрзалізниці для отримання "броні", — додають в СБУ.

Викрито схеми для ухилянтів
СБУ викрило схему для ухилянтів. Фото: Telegram/СБУ

Крім того, затримали чоловіка на Київщині, який продавав ухилянтам фальшиві документи для виїзду за кордон. На Дніпропетровщині двоє фігурантів за гроші оформлювали військовозобов'язаних на підприємство критичної інфраструктури з подальшим відрядженням за кордон.

"Трансфер" за кордон для ухилянтів організували й на Черкащині. Підозру отримав начальник відділу однієї із сільрад.

Наразі усім повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який вирок суд виніс чоловікові, що ухилився від служби.

Також ми розповідали про те, що у Львівській області викрили канал втечі за кордон.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
