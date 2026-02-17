Суд позбавив волі чоловіка, який після отримання повістки ухилився від мобілізації

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У місті Стрий Львівської області судили 42-річного чоловіка, який пройшов ВЛК та отримав бойову повістку, однак не з'явився до ТЦК для проходження служби у ЗСУ. За скоєне суд призначив йому покарання.

Про це йдеться на сайті Львівської обласної прокуратури.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у 2024 році чоловік пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої його визнали придатним для проходження військової служби. Після цього йому під підпис вручили повістку із зазначенням конкретної дати відправлення до військової частини. Однак у визначений день він не з’явився до ТЦК та СП для проходження служби у лавах ЗСУ.

"Свою неявку він пояснив релігійними переконаннями. Однак повістка була не на строкову військову службу, яку можливо замінити на альтернативну, а на військову службу в період мобілізації. Відтак військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову", — поінформували у пресслужбі.

Рішення суду

Суд визнав 42-річного чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації за ст. 336 КК України. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Рішення набуде чинності після спливу строку на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Харківській області теж судили чоловіка, який тримав бойову повістку, але ухилився від мобілізації та переховувався від судових засіданнях. Згодом його все ж спіймали та позбавили волі на 4 роки.

Також ми інформували, що в Ромнах на Сумщині судили чоловіка, який категорично відмовився отримувати бойову повістку. За це суд позбавив його волі на 4 роки.