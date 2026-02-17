Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Отримав повістку під підпис, але ухилився від служби — вирок суду

Отримав повістку під підпис, але ухилився від служби — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 00:46
Суд позбавив волі чоловіка, який після отримання повістки ухилився від мобілізації
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У місті Стрий Львівської області судили 42-річного чоловіка, який пройшов ВЛК та отримав бойову повістку, однак не з'явився до ТЦК для проходження служби у ЗСУ. За скоєне суд призначив йому покарання.

Про це йдеться на сайті Львівської обласної прокуратури.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у 2024 році чоловік пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої його визнали придатним для проходження військової служби. Після цього йому під підпис вручили повістку із зазначенням конкретної дати відправлення до військової частини. Однак у визначений день він не з’явився до ТЦК та СП для проходження служби у лавах ЗСУ.

"Свою неявку він пояснив релігійними переконаннями. Однак повістка була не на строкову військову службу, яку можливо замінити на альтернативну, а на військову службу в період мобілізації. Відтак військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову", — поінформували у пресслужбі.

Рішення суду

Суд визнав 42-річного чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації за ст. 336 КК України. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Рішення набуде чинності після спливу строку на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Харківській області теж судили чоловіка, який тримав бойову повістку, але ухилився від мобілізації та переховувався від судових засіданнях. Згодом його все ж спіймали та позбавили волі на 4 роки.

Також ми інформували, що в Ромнах на Сумщині судили чоловіка, який категорично відмовився отримувати бойову повістку. За це суд позбавив його волі на 4 роки.

суд мобілізація війна в Україні ухилянти бойова повістка судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації