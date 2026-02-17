Видео
Главная Новости дня Получил повестку под подпись, но уклонился от службы — приговор суда

Получил повестку под подпись, но уклонился от службы — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 00:46
Суд лишил свободы мужчину, который после получения повестки уклонился от мобилизации
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В городе Стрый Львовской области судили 42-летнего мужчину, который прошел ВВК и получил боевую повестку, однако не явился в ТЦК для прохождения службы в ВСУ. За содеянное суд назначил ему наказание. 

Об этом говорится на сайте Львовской областной прокуратуры.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в 2024 году мужчина прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой его признали годным для прохождения военной службы. После этого ему под подпись вручили повестку с указанием конкретной даты отправления в воинскую часть. Однако в определенный день он не явился в ТЦК и СП для прохождения службы в рядах ВСУ.

"Свою неявку он объяснил религиозными убеждениями. Однако повестка была не на срочную военную службу, которую можно заменить на альтернативную, а на военную службу в период мобилизации. Поэтому военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва", — сообщили в пресс-службе.

Решение суда

Суд признал 42-летнего мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации по ст. 336 УК Украины. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Решение вступит в силу по истечении срока на апелляционное обжалование.

Напомним, недавно мы писали, что в Харьковской области тоже судили мужчину, который держал боевую повестку, но уклонился от мобилизации и скрывался от судебных заседаниях. Впоследствии его все же поймали и лишили свободы на 4 года.

Также мы информировали, что в Ромнах Сумской области судили мужчину, который категорически отказался получать боевую повестку. За это суд лишил его свободы на 4 года.

суд мобилизация война в Украине уклонисты боевая повестка судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
