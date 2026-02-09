Суд лишил свободы мужчину, который отказался от боевой повестки

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Ромнах Сумской области судили мужчину, который после прохождения ВВК отказался получать повестку, утверждая о "праве на отсрочку". За попытку избежать мобилизации суд по значил жесткое наказание.

Об этом сообщает издание "Патриоты Украины".

Детали дела

Согласно материалам дела, утром 29 июля 2025 года жителя Хмельницкой области задержали за совершение противоправных действий. Вблизи здания Ровенского ТЦК мужчина намеренно применил газовый баллончик против двух правоохранителей, распылив вещество им в лицо. Экспертиза установила, что в результате этого пострадавшие получили химические ожоги глаз, которые квалифицировали как легкие телесные повреждения.

При рассмотрении дела в суде обвиняемый полностью признал вину и не отрицал предложения прокурора назначить наказание за совершенное уголовное преступление.

Потерпевшие правоохранители на участии в судебных заседаниях не настаивали и поддержали позицию прокурора относительно меры ответственности.

Суд также установил, что по месту жительства мужчина имеет положительную характеристику, на учете у врача-нарколога и психиатра не состоит, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Кроме того, его отец является военными Вооруженных сил Украины.

К смягчающим обстоятельствам суд отнес искреннее раскаяние обвиняемого и его содействие раскрытию уголовного преступления.

Решение суда

Роменский горрайонный суд Сумской области в своем решении подчеркнул, что в условиях военного положения уклонение от защиты Родины представляет непосредственную угрозу национальной безопасности и подрывает обороноспособность государства. С учетом установленных обстоятельств суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Пытался, во Львове судили мужчину, который хотел служили, однако на собственных условиях, а именно — в тылу. За то, что мужчина не пришел в ТЦК после вручения повестки ему назначили три года лишения свободы.

Также мы писали, что в Стрые Львовской области судили мужчину, который в приложении Viber сливал информацию о местах расположения ТЦК.