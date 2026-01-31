Видео
Україна
Мужчина сливал расположение ТЦК в Viber — наказал ли суд

Мужчина сливал расположение ТЦК в Viber — наказал ли суд

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 01:03
Суд назначил условный срок мужчине, который препятствовал мобилизации представителям ТЦК
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Стрые Львовской области судили мужчину, который в Viber распространял информацию о местах расположения групп оповещения ТЦК, чем препятствовал мобилизации. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в течение нескольких месяцев 2025 года житель города Городище Черкасской области, выполнял функции администратора Viber-сообщества "Водители онлайн". В рамках этой группы распространялись сведения о наличии или отсутствии сотрудников полиции и военнослужащих ТЦК и СП на территории Стрыйского района.

Суд установил, что мужчина будучи администратором мог запретить публикацию сообщений о местах пребывания представителей ТЦК и СП, а также удалять или блокировать пользователей, которые распространяли такую информацию. Однако вместо этого он сам приобщался к размещению подобных сообщений.

"В результате вышеуказанных действий в группе систематически размещались сообщения с информацией о времени и месте вручения повесток военнослужащими ТЦК и СП, при исполнении ими служебных обязанностей, в пределах и вблизи г. Стрый и смежных с ним населенных пунктов. Стрыя и смежных с ним населенных пунктов, что давало возможность лицам призывного возраста избегать получения таких повесток в указанных местах, и как следствие, создавало предпосылки для уклонения от выполнения ими воинского долга", — говорится в материале дела.

Решение суда

Суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого и вынес обвинительный приговор. Ему определили основное наказание в виде пяти лет лишения свободы, в то же время реальное отбывание срока заменили испытательным сроком на 3 года

Напомним, недавно мы писали, что в Коломые на Ивано-Франковщине тоже судили мужчину, который в Telegram сливал места пребывания ТЦК с повестками.

Также мы информировали, что житель Лохвицкой общины Полтавщины отказался получать боевую повестку, из-за чего его судили.

суд Львовская область мобилизация война в Украине ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
