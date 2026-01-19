Суд наказал мужчину, который сливал данные о местах раздачи повесток

Сливал места раздачи повесток - как наказал суд
В Коломые Ивано-Франковской области судили мужчину, который сообщал в Telegram о местах, где ТЦК раздавали повестки. За содеянное суд назначил ему определенное наказание.
Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно материалам дела, 8 марта 2023 года гражданин запустил в мессенджере Telegram канал, который на начальном этапе имел открытый доступ, а затем был переведен в частный формат. Чтобы не быть разоблаченным, он вошел в сообщество под вымышленным именем, а также заранее создал запасной канал на случай блокировки основного. Установлено, что фигурант является жителем села Марковка Коломыйского района.
На ресурсе публиковались сообщения о местах и времени вручения повесток, а также другие сведения о деятельности работников ТЦК и СП.
Позже канал был интегрирован с ботом, который позволял пользователям самостоятельно передавать информацию о локации и время раздачи повесток военнослужащими ТЦК и СП в Коломые и Коломыйском районе. Как указано в постановлении, такая деятельность создавала препятствия для проведения мобилизационных мероприятий. Отдельные публикации также содержали призывы к силовому сопротивлению во время вручения повесток.
Решение суда
Обвиняемый в суде полностью признал вину и согласился на заключение соглашения, инициированного прокурором. Согласно ее условиям, стороны пришли к согласию о назначении наказания в виде пяти лет лишения свободы с одновременным освобождением от его реального отбывания и установлением испытательного срока продолжительностью один год.
Суд согласился с условиями соглашения, утвердил его и признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Осужденному определили испытательный срок на один год. Кроме того, на него возложили обязанность регулярно являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, а также своевременно информировать о любых изменениях места жительства, работы или учебы.
Напомним, недавно мы писали, что в Днепре супруги совершили нападение на военного ТЦК. За содеянное им назначили год заключения, но заменили реальный срок на испытательный.
Также мы писали, что в Виннице мужчина угрожал военным и полицейским, а также применил против правоохранителей газовый баллончик и нанес им травмы. Гражданину назначили испытательный срок.
Читайте Новини.LIVE!