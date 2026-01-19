Суд покарав чоловіка, який зливав дані про місця роздачі повісток

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Коломиї на Івано-Франківщині судили чоловіка, який повідомляв у Telegram про місця, де ТЦК роздавали повістки. За скоєне суд призначив йому певне покарання.

Про це стало відомо зі судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 8 березня 2023 року громадянин запустив у месенджері Telegram канал, який на початковому етапі мав відкритий доступ, а згодом був переведений у приватний формат. Щоб не бути викритим, він увійшов до спільноти під вигаданим ім’ям, а також заздалегідь створив запасний канал на випадок блокування основного. Встановлено, що фігурант є жителем села Марківка Коломийського району.

На ресурсі публікувалися повідомлення про місця та час вручення повісток, а також інші відомості щодо діяльності працівників ТЦК та СП.

Пізніше канал було інтегровано з ботом, який давав змогу користувачам самостійно передавати інформацію про локації та час роздачі повісток військовослужбовцями ТЦК та СП у Коломиї та Коломийському районі. Як зазначено в ухвалі, така діяльність створювала перешкоди для проведення мобілізаційних заходів. Окремі публікації також містили заклики до силового спротиву під час вручення повісток.

Рішення суду

Обвинувачений у суді повністю визнав провину та погодився на укладення угоди, ініційованої прокурором. Відповідно до її умов, сторони дійшли згоди щодо призначення покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з одночасним звільненням від його реального відбування та встановленням випробувального строку тривалістю один рік.

Суд погодився з умовами угоди, затвердив її та визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Засудженому визначили іспитовий строк на один рік. Крім того, на нього поклали обов’язок регулярно з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, а також своєчасно інформувати про будь-які зміни місця проживання, роботи чи навчання.

