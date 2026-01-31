Суд призначив умовний термін чоловіку, який перешкоджав мобілізації представникам ТЦК

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Стрию Львівської області судили чоловіка, який у Viber поширював інформацію про місця розташування груп оповіщення ТЦК, чем перешкоджав мобілізації. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це стало відомо зі судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, упродовж кількох місяців 2025 року мешканець міста Городище Черкаської області, виконував функції адміністратора Viber-спільноти "Водії онлайн". У межах цієї групи поширювалися відомості про наявність або відсутність співробітників поліції та військовослужбовців ТЦК та СП на території Стрийського району.

Суд встановив, що чоловік будучи адміністратора міг заборонити публікацію повідомлень про місця перебування представників ТЦК та СП, а також видаляти або блокувати користувачів, які поширювали таку інформацію. Однак замість цього він сам долучався до розміщення подібних дописів.

"Внаслідок вищевказаних дій у групі систематично розміщувались повідомлення з інформацією про час та місце вручення повісток військовослужбовцями ТЦК та СП, під час виконання ними службових обов’язків, в межах та поблизу м. Стрия та суміжних з ним населених пунктів, що давало можливість особам призовного віку уникати отримання таких повісток у означених місцях, і як наслідок, створювало передумови для ухиляння від виконання ними військового обов’язку", — сказано у матеріалі справи.

Рішення суду

Суд дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого та ухвалив обвинувальний вирок. Йому визначили основне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, водночас реальне відбування строку замінили іспитовим терміном на 3 роки

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Коломиї на Івано-Франківщині теж судили чоловіка, який у Telegram зливав місця перебування ТЦК з повістками.

Також ми інформували, що житель Лохвицької громади Полтавщини відмовився отримувати бойову повістку, через що його судили.