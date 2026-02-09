Суд позбавив волі чоловіка, який відмовився від бойової повістки

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Ромнах Сумської області судили чоловіка, який після проходження ВЛК відмовився отримувати повістку, стверджуючи про "право на відстрочку". За намагання уникнути мобілізації суд по значив жорстке покарання.

Про це повідомляє видання "Патріоти України".

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, вранці 29 липня 2025 року мешканця Хмельницької області затримали за вчинення протиправних дій. Поблизу будівлі Рівненського ТЦК чоловік навмисно застосував газовий балончик проти двох правоохоронців, розпиливши речовину їм в обличчя. Експертиза встановила, що внаслідок цього потерпілі зазнали хімічних опіків очей, які кваліфікували як легкі тілесні ушкодження.

Під час розгляду справи в суді обвинувачений повністю визнав провину та не заперечував пропозиції прокурора призначити покарання за скоєне кримінальне правопорушення.

Потерпілі правоохоронці на участі в судових засіданнях не наполягали та підтримали позицію прокурора щодо міри відповідальності.

Суд також встановив, що за місцем проживання чоловік має позитивну характеристику, на обліках у лікаря-нарколога та психіатра не перебуває, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Крім того, його батько є військовими Збройних сил України.

До пом’якшувальних обставин суд відніс щире каяття обвинуваченого та його сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Рішення суду

Роменський міськрайонний суд Сумської області у своєму рішенні підкреслив, що в умовах воєнного стану ухилення від захисту Батьківщини становить безпосередню загрозу національній безпеці та підриває обороноздатність держави. З урахуванням установлених обставин суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Намагався, у Львові судили чоловіка, який хотів служили, однак на власних умовах, а саме — в тілу. За те, що чоловік не прийшов до ТЦК після вручення повістки йому призначили три роки позбавлення волі.

Також ми писали, що у стрию Львівської області судили чоловіка, який у застосунку Viber зливав інформацію про місця розташування ТЦК.