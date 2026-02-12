Суд лишил свободы уклониста, который избежал мобилизации и скрывался от судебных заседаний

Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Харьковской области судили мужчину, который получил боевую повестку, но уклонился от мобилизации и два года подряд скрывался от судебных заседаний. За содеянное суд назначил ему жесткое наказание.

Об этом в Telegram сообщает Харьковская областная прокуратура.

Детали дела

Согласно материалам дела, в январе 2024 года житель села Уютного прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой его признали годным к службе, при этом вывод ВВК гражданин не оспаривал.

После этого мужчина получил повестку, однако в воинскую часть не явился, а впоследствии письменно заявил об отказе проходить военную службу.

"В январе 2024 года прокуроры направили в отношении него обвинительный акт в суд. Впрочем, обвиняемый систематически игнорировал судебные заседания и скрывался. К нему пять раз применялся привод, однако выполнить его не удалось. После этого мужчину объявили в розыск", — информирует прокуратура.

Также там добавили, что в январе 2026 года правоохранители задержали фигуранта, после чего он уже находился под стражей.

Решение суда

Суд пришел к выводу о доказанности вины жителя Харьковской области в совершении уголовного преступления, связанного с уклонением от призыва по мобилизации, поэтому назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что в Ромнах Сумской области судили мужчину, который после но категорически отказался получать боевую повестку. За это суд лишил его свободы на 4 года.

Также мы информировали, что во Львове судили мужчину, который хотел служили, однако на собственных условиях, а именно — в тылу. За то, что мужчина не пришел в ТЦК после вручения повестки ему назначили три года лишения свободы.