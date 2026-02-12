Відео
Головна Новини дня Чоловік ухилився від мобілізації та ховався від суду — як його покарали

Чоловік ухилився від мобілізації та ховався від суду — як його покарали

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 01:52
Суд позбавив волі ухилянта, який уникнув мобілізації та ховався від судових засідань
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

У Харківській області судили чоловіка, який отримав бойову повістку, але ухилився від мобілізації та два роки поспіль переховувався від судових засідань. За скоєне суд призначив йому жорстке покарання.

Про це у Telegram повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у січні 2024 року мешканець села Затишного пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої його визнали придатним до служби, при цьому висновок ВЛК громадянин не оскаржував.

Після цього чоловік отримав повістку, однак до військової частини не з’явився, а згодом письмово заявив про відмову проходити військову службу.

"У січні 2024 року прокурори направили щодо нього обвинувальний акт до суду. Втім, обвинувачений систематично ігнорував судові засідання та переховувався. До нього п’ять разів застосовувався привід, однак виконати його не вдалося. Після цього чоловіка оголосили у розшук", — інформує прокуратура.

Також там додали, що у січні 2026 року правоохоронці затримали фігуранта, після чого він вже перебував під вартою.

Рішення суду

Суд дійшов висновку про доведеність провини мешканця Харківської області у вчиненні кримінального правопорушення, пов’язаного з ухиленням від призову під час мобілізації, тож призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Ромнах на Сумщині судили чоловіка, який після але категорично відмовився отримувати бойову повістку. За це суд позбавив його волі на 4 роки.

Також ми інформували, що у Львові судили чоловіка, який хотів служили, однак на власних умовах, а саме — в тилу. За те, що чоловік не прийшов до ТЦК після вручення повістки йому призначили три роки позбавлення волі.

суд мобілізація повістки війна в Україні ухилянти судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
