Главная Новости дня Правоохранители разоблачили схемы для уклонистов в пяти областях — детали

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 16:03
Правоохранители разоблачили новые схемы для уклонистов в пяти областях Украины
СБУ задержали подозреваемого. Фото: Telegram/СБУ

СБУ, ГБР и Нацполиция разоблачили еще шесть новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. Организаторов сделок задержали.

Об этом сообщили в СБУ во вторник, 17 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

За суммы от 2 до 15 тысяч долларов уклонисты могли избежать призыва или выехать за границу. Это делали через фиктивные документы.

"В Одесской области правоохранители "на горячем" задержали депутата одного из городских советов, который "зарабатывал" на уклонистах", — отмечают в СБУ.

Викрито схеми для ухилянтів
Задержание подозреваемого. Фото: Telegram/СБУ

Чиновник одновременно был в составе ВВК как врач-невропатолог. Он продавал военнообязанным фиктивные медсправки, которые давали право на отсрочку. Кроме того, в регионе задержали адвоката, который помогал с диагностированием "тяжелых заболеваний".

"На Прикарпатье сотрудники СБУ и ГБР задержали заместителя начальника одного из управлений областного ГСЧС, который за взятки устраивал уклонистов в местный филиал Укрзализныци для получения "брони", — добавляют в СБУ.

Викрито схеми для ухилянтів
СБУ разоблачило схему для уклонистов. Фото: Telegram/СБУ

Кроме того, задержали мужчину в Киевской области, который продавал уклонистам фальшивые документы для выезда за границу. На Днепропетровщине двое фигурантов за деньги оформляли военнообязанных на предприятие критической инфраструктуры с последующей командировкой за границу.

"Трансфер" за границу для уклонистов организовали и в Черкасской области. Подозрение получил начальник отдела одного из сельсоветов.

Сейчас всем сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали о том, какой приговор суд вынес мужчине, уклонившемуся от службы.

Также мы рассказывали о том, что во Львовской области разоблачили канал побега за границу.

СБУ полиция мобилизация уклонисты правохранители
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
