Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Доцент обіцяла вплинути на ТЦК і зняти з розшуку — як може покарати суд

Доцент обіцяла вплинути на ТЦК і зняти з розшуку — як може покарати суд

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 01:03
Суд може позбавити волі доцентку, яка обіцяла вплинути на ТЦК та зняти чоловіка з розшуку
Суддя виносить вирок. Фото: Freepik

У Черкаській області до суду скерували обвинувальний акт щодо доцента кафедри одного з університетів, яка за хабар обіцяла вплинути на ТЦК та зняти чоловіка з розшуку. За скоєне суд може позбавити громадянку волі.

Про це у Facebook повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матерілами справи, обвинувачена пообіцяла військовозобов’язаному жителю Черкас скористатися власними зв’язками, щоб вплинути на посадовців районного ТЦК для зняття його з розшуку та виключити з військового обліку.

Зокрема, жінка переконала чоловіка у можливості вирішити питання через представників медичних установ — шляхом встановлення фіктивного діагнозу, а також вплинути на членів ВЛК, щоб бути визнаним непридатним до служби за станом здоров’я.

Правоохоронці задокументували, що за свої послуги громадянка отримала неправомірну вигоду в розмірі 12 тисяч доларів США.

Як може покарати суд

Слідчий суддя обрав для підозрюваної запобіжний захід у вигляді взяття під варту з правом внесення застави.

"Санкція ч. 2 ст. 369-2 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до пʼяти тисяч пʼятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до пʼяти років", — додали у прокуратурі.

Надаємо, нещодавно ми писали, що у Києві голова ВЛК одного із закладів медичного забезпечення ДПСУ за хабарі переводив військових із передової на тилові посади. За вчинене він відповість перед судом.

Також ми інформували, що у Харкові жінка намагалася "відбити" в поліцейських чоловіка, якого затримали через порушення військового обліку. Її притягнули до кримінальної відповідальності.

суд хабар ТЦК та СП розшук ухилянти судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації