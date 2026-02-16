Суд може позбавити волі доцентку, яка обіцяла вплинути на ТЦК та зняти чоловіка з розшуку

Суддя виносить вирок. Фото: Freepik

У Черкаській області до суду скерували обвинувальний акт щодо доцента кафедри одного з університетів, яка за хабар обіцяла вплинути на ТЦК та зняти чоловіка з розшуку. За скоєне суд може позбавити громадянку волі.

Про це у Facebook повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Деталі справи

Згідно з матерілами справи, обвинувачена пообіцяла військовозобов’язаному жителю Черкас скористатися власними зв’язками, щоб вплинути на посадовців районного ТЦК для зняття його з розшуку та виключити з військового обліку.

Зокрема, жінка переконала чоловіка у можливості вирішити питання через представників медичних установ — шляхом встановлення фіктивного діагнозу, а також вплинути на членів ВЛК, щоб бути визнаним непридатним до служби за станом здоров’я.

Правоохоронці задокументували, що за свої послуги громадянка отримала неправомірну вигоду в розмірі 12 тисяч доларів США.

Як може покарати суд

Слідчий суддя обрав для підозрюваної запобіжний захід у вигляді взяття під варту з правом внесення застави.

"Санкція ч. 2 ст. 369-2 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до пʼяти тисяч пʼятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до пʼяти років", — додали у прокуратурі.

