Суд может лишить свободы доцентку, которая обещала повлиять на ТЦК и снять мужа с розыска

Доцент обещала повлиять на ТЦК и снять с розыска — как может наказать суд
В Черкасской области в суд направили обвинительный акт в отношении доцента кафедры одного из университетов, которая за взятку обещала повлиять на ТЦК и снять мужчину с розыска. За содеянное суд может лишить гражданку свободы.
Об этом в Facebook сообщает Черкасская областная прокуратура.
Детали дела
Согласно материалам дела, обвиняемая пообещала военнообязанному жителю Черкасс воспользоваться собственными связями, чтобы повлиять на должностных лиц районного ТЦК для снятия его с розыска и исключить с воинского учета.
В частности, женщина убедила мужчину в возможности решить вопрос через представителей медицинских учреждений — путем установления фиктивного диагноза, а также повлиять на членов ВВК, чтобы быть признанным непригодным к службе по состоянию здоровья.
Правоохранители задокументировали, что за свои услуги гражданка получила неправомерную выгоду в размере 12 тысяч долларов США.
Как может наказать суд
Следственный судья избрал для подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу с правом внесения залога.
"Санкция ч. 2 ст. 369-2 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет", — добавили в прокуратуре.
