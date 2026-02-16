Суд может лишить свободы доцентку, которая обещала повлиять на ТЦК и снять мужа с розыска

Судья выносит приговор. Фото: Freepik

В Черкасской области в суд направили обвинительный акт в отношении доцента кафедры одного из университетов, которая за взятку обещала повлиять на ТЦК и снять мужчину с розыска. За содеянное суд может лишить гражданку свободы.

Об этом в Facebook сообщает Черкасская областная прокуратура.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемая пообещала военнообязанному жителю Черкасс воспользоваться собственными связями, чтобы повлиять на должностных лиц районного ТЦК для снятия его с розыска и исключить с воинского учета.

В частности, женщина убедила мужчину в возможности решить вопрос через представителей медицинских учреждений — путем установления фиктивного диагноза, а также повлиять на членов ВВК, чтобы быть признанным непригодным к службе по состоянию здоровья.

Правоохранители задокументировали, что за свои услуги гражданка получила неправомерную выгоду в размере 12 тысяч долларов США.

Как может наказать суд

Следственный судья избрал для подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу с правом внесения залога.

"Санкция ч. 2 ст. 369-2 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет", — добавили в прокуратуре.

Предоставляем, недавно мы писали, что в Киеве председатель ВВК одного из учреждений медицинского обеспечения ГПСУ за взятки переводил военных с передовой на тыловые должности. За содеянное он ответит перед судом.

Также мы информировали, что в Харькове женщина пыталась "отбить" у полицейских мужчину, которого задержали за нарушение воинского учета. Ее привлекли к уголовной ответственности.